Udinese - Lazio, si riempie il settore ospiti: il dato aggiornato

Oltre alla vendita degli abbonamenti, prosegue anche quella dei biglietti per Udinese - Lazio. Per la prima trasferta stagionale dei biancocelesti sono stati messi a disposizione circa 1500 posti nel settore ospiti (al costo di 35 euro). Il dato aggiornato riporta circa 1300 tagliandi staccati, praticamente un sold out. Sarà possibile acquistare il biglietto per il Bluenergy Stadium fino alla giornata di venerdì 23 agosto alle ore 19. La gara è in programma per sabato 24 agosto alle 18:30.