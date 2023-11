Lazio, il compleanno di Thiago Zaccagni: i dolci auguri di mamma Chiara

Thiago Zaccagni compie un anno. Il primogenito dell'attaccante della Lazio e di Chiara Nasti è nato il 16 novembre del 2022 e da allora ha reso migliore la vita dei due. In un giorno così speciale, l'influencer ha voluto dedicare un dolce reel al piccolo che ripercorre questi dodici mesi. Dal giorno della nascita, al primo bagnetto, passando per i momenti più belli passati insieme. Un'emozione incredibile condivisa dalle due famiglie che hanno deciso di celebrare questo giorno con post e storie dedicate al piccolo di casa. La mamma, in particolare, ha realizzato un video sulle note di A Modo Tup di Elisa.