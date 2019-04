Lazio, Immobile ripensa alla vittoria: “Daje Lazio” - FOTO

LAZIO, IMMOBILE SI GODE LA VITTORIA - L'esultanza strozzata in gola, il gol che manca da tempo ha sbattuto sul nono legno stagionale. Non è un momento fortunato per Immobile, almeno sul piano realizzativo. Ciro si è riscoperto assist man, non ha mai smesso di correre e lavorare per la squadra. La rete tornerà a gonfiarsi, nel frattempo il 17 di Inzaghi rimane encomiabile dal punto di vista del sacrificio, imprescindibile anche nel momento di appannamento sotto porta. Allora Immobile esulta, la squadra viene prima del singolo e con una storia su Instagram Ciro ripensa ai 3 punti d'oro di Marassi: “Daje Lazio”, semplice e coinciso. I biancocelesti sono ancora in corsa per la Champions League, come il napoletano involato verso la porta avversaria.

