125 anni Lazio, gli auguri di Radu: "Ogni giorno con te è un giorno..."

125 anni di storia non sono affare da poco e lo sanno bene i giocatori che negli anni sono stati protagonisti delle cavalcate biancocelesti. Tra questi spicca il nome di Stefan Radu, che nel tempo ha rafforzato sempre più il legame con questa maglia, fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento per la piazza. Anche sui social, l'ex terzino della Lazio, non manca in nessuna occasione di far sentire il proprio supporto a questi colori, gioendo per le vittorie e rincuorando per le sconfitte. Puntuale è arrivato dal suo profilo Instagram una storia per celebrare il compleanno della Lazio: "Auguri alla prima squadra della capitale. Ogni giorno con te è un giorno da ricordare".