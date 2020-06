AEK Atene, Verde: "La Lazio è una grande squadra, sarebbe bello vederla vincere"

Le gesta della Lazio hanno ovviamente varcato i confini nazionali. Ai microfoni di TMW è intervenuto l'attaccante dell'AEK Atene Daniele Verde: "Hanno sorpreso un po' tutti, sono una grande squadra e una grande famiglia. Il nome non conta niente, e secondo me qualche speranza ce l'hanno. Anche più del 50%... Sarebbe una bella cosa anche per il campionato italiano veder gioire altre squadre e non sempre le stesse".