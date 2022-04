Aia, Trentalange e Ciampi coinvolti in un brutto incidente: le condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

Brutte notizie per l’Aia, il presidente Alfredo Trentalange e il responsabile della CAN C Maurizio Ciampi sono rimasti coinvolti in un brutto incidente sull’A1 all’altezza di Frosinone. Lo ha reso noto direttamente l’Aia attraverso una nota riportando anche aggiornamenti in merito alle loro condizioni. Fortunatamente niente di grave, solo alcune fratture per i due che sono stati immediatamente soccorsi all’Ospedale di Colleferro. Questo l'augurio di pronta guarigione: "L'Associazione Italiana Arbitri augura al Presidente Trentalange e a Ciampi di ristabilirsi velocemente".

