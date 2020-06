AIAC, Ulivieri: “Con la volontà di tutti arriveremo fino alla fine del campionato”

Oggi, nel Consiglio Federale, si continuerà a lavorare per elaborare un piano B in caso di ulteriore stop. Come riporta l'Ansa, queste le parole di Ulivieri, presidente dell'Associazione italiana Allenatori, prima di entrare in FIGC: "Spero che passi la linea federale, noi come Associazione siamo per quella. La speranza è che non serva niente di tutto questo e che si possa arrivare alla fine. Se c'è la volontà da parte di tutti arriveremo alla fine. Le furbate sono una brutta cosa, non funziona, ma l'ideologia è penetrata dentro di noi da troppo tempo. Il tifo violento? Ne vediamo troppe, c'è tantissima violenza in tutto il mondo. Fortunatamente c'è anche reazione popolare e la risposta deve essere collettiva, a partire dalle istituzioni fino alle coscienze di tutti noi".

