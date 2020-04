AIAC, Ulivieri: "Il governo ci dica cosa fare. Dobbiamo garantire la sicurezza degli atleti"

Il presidente dell'AIAC Ulivieri si è espresso sul tema della ripartenza ai microfoni di Tuttosport: "Deve essere il Governo, con il contributo degli esperti, a dirci cosa fare. Abbiamo avuto un incontro con il ministro Spadafora che ci ha chiarito come da parte loro ci sia la volontà di far ripartire il calcio. I protocolli non sono universali, e potranno essere modificati. A noi spetta solamente garantire la sicurezza agli atleti. Ho sentito alcuni allenatori che da due mesi sono fermi: non vedono l’ora di ripartire. Futuro? Spero che il sistema italiano, in generale, arrivi a una diversa distribuzione delle risorse. Ci sono nazioni che hanno già iniziato questo percorso, ad esempio in Inghilterra. Riguarda anche il mondo del calcio. Bisogna che vi sia solidarietà fra i vari comparti. L’Italia, e il calcio italiano, ce la faranno. Potrebbe essere una nuova primavera".