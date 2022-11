AIC, Calcagno: "Pausa Mondiale? Non ci entusiasma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il numero uno dell'AIC Umberto Calcagno è intervenuto ai microfoni di Rai Gr Parlamento per dire la sua sulla pausa per il Mondiale e non solo: "La pausa per il Mondiale? Non è una cosa che ci abbia mai entusiasmato, si inserisce in un contesto, il post-pandemia, che ha già creato molte difficoltà. Veniamo da quattro stagioni sportive vissute tutte d’un fiato e sarà un bel punto interrogativo. Ci sarà qualche infortunio al mondiale ma è la tendenza, ciò che verrà che mi preoccupa. Anche la nostra nazionale farà le finali di Nations League a giugno, con le coppe europee è tutto molto compresso".

Sulla Superlega: "Allora erano sbagliate tempistiche e modalità, oggi dobbiamo cercare di capire di cosa si stia parlando. I paletti importanti sono mantenere il merito sportivo e capire con quali modalità verranno redistribuite queste risorse".