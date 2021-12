AIC, Calcagno: “Super Green Pass obbligatori per gli atleti? Vi spiego”

La questione Salernitana, il Super Green Pass obbligatorio per tutti gli atleti e il tetto salariale. Sono solo alcuni dei temi trattati da Umberto Calcagno, presidente dell'AIC, nel corso di un'intervista a LadyRadio. Ecco le sue parole:

C’è la volontà di mettere un Super Green Pass anche per gli atleti...

“Abbiamo insistito sull’importanza delle vaccinazioni, cosa che ha completato il 98% dei calciatori. La speranza è che si riesca a convivere con serenità, non sarà semplice visti i numeri dai quali dipendiamo ma è chiaro che su un obbligo vaccinale dobbiamo sempre tenere in considerazione che parliamo di lavoratori subordinati e quindi dovremo stare attenti ai tecnicismi che oggi non sono molto chiari”.

A che punto siamo con la questione-Salernitana?

“Non ho anticipazioni sulle trattative in corso, speriamo che gli ultimi giorni siano quelli decisivi. Se la trattativa si chiudesse darebbe ulteriori 45 giorni di tempo per concludere le eventuali altre pratiche burocratiche”.

Il tetto salariale è giusto?

“Solo il 50% dei costi delle società è la componente salariale, detto questo noi in A abbiamo introdotto un controllo dei budget, cosa che fino all’anno scorso avevamo solo in Lega Pro. Abbiamo messo un tetto sui budget totali ed è ciò su cui sta lavorando la Uefa per il futuro. Quest’anno le società non possono spendere più dell’anno scorso, il prossimo anno non potranno spendere più del 90% di quest’anno, quello successivo non più dell’80%… E così via. Dobbiamo evitare che i club facciano i passi più lunghi della gamba”.