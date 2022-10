AIC, Calcagno: "Troppe partite ravvicinate, dobbiamo preservare gli aspetti tecnici"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non c'è tempo nemmeno per respirare. Per incastrare il Mondiale in Qatar all'interno della stagione sportiva i calendari nazionali e internazionali si sono infittiti. I club che competono su più fronti dovranno giocare 11 partite in 41 giorni in questo periodo. A margine della presentazione delle nomination per il Gran Galà del calcio 2022 il presidente dell'Assocalciatori, Umberto Calcagno, ha presentato il problema ai cronisti: "Troppi infortuni durante la sosta? Noi con FIFPRO avevamo denunciato una situazione di questo tipo prima della pandemia. Arriviamo da quattro campionati disputati tutti di fila e un Mondiale durante la stagione che ha sconvolto tutte le nostre normali abitudini. Credo sia importante tutelare i top player, cercare di preservare la loro salute perché sono la parte migliore del nostro mondo. Per tutto il sistema deve essere la sfida più importante per il futuro, cercare di trovare il giusto mix tra il numero di partite e gli impegni che ci sono".

ESIGENZE DEI CALCIATORI - "Se gli stessi calciatori hanno riscontrato il problema? Certamente sì. Oggi c'è anche una sensibilità nuova e diversa. Nessuno vuole contrastare il fatto che solo i grandi eventi e le grandi manifestazioni possono creare valore aggiunto anche dal punto di vista economico, ma dobbiamo preservare gli aspetti tecnici e sportivi perché sono alla base di tutto il nostro movimento".