Albania, il presidente Duka sul futuro di Reja: "Continuerà a essere in carica"

Edy Reja sarà ancora il CT dell'Albania. L'ex allenatore della Lazio è stato confermato al comando della nazionale balcanica direttamente dal presidente della Federcalcio Duka. Il numero uno del calcio albanese, rispondendo alla domanda su chi ci sarà in panchina in futuro, ha detto: "Il CT della Nazionale continuerà ad essere in carica come al solito, non abbiamo preso una decisione. Onestamente non stiamo negoziando o discutendo con nessun altro allenatore al momento. Qualsiasi tipo di notizia che possa circolare sulla questione dell'allenatore è falsa. Non abbiamo ancora interrotto i rapporti con l'attuale allenatore e non abbiamo ancora avviato discussioni con un altro allenatore".