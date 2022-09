Allenatori UEFA A, quanti biancocelesti tra i nuovi! Parolo il migliore...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un'altra bella soddisfazione per l'ex calciatore della Lazio Marco Parolo. Il volto noto di Dazn è infatti uno dei migliori tra i nuovi allenatori Uefa A. Come riportato dall'Ansa gli Allievi hanno effettuato gli esami finali del corso a settembre dopo le 192 ore di programma didattico svolto presso il Centro Tecnico Federale. Con questa qualifica i neoallenatori potranno guidare qualsiasi squadra giovanile, comprese quelle partecipanti ai campionati Primavera, tutte le squadre femminili, incluse quelle di Serie A, e le prime squadre maschili fino alla Serie C; potranno inoltre essere tesserati come viceallenatori dai club di Serie A e Serie B maschile. Tra i nuovi allenatori anche l'ex capitano della Lazio Senad Lulic e Guglielmo Stendardo.

L'elenco completo dei nuovi allenatori UEFA A: Matteo Andreoletti, Francesco Ascione, Renato Baldi, Francesco Barbabella, Simone Bentivoglio, Giuseppe Bianchini, Salvatore Bocchetti, Giovanni Borrelli, Cesare Bovo, Daniele Buriani, Andrea Bussone, Elisa Camporese, Gaetano Caridi, Davide Carrus, Francesco Cristiani, Manolo Dal Bo, Cristiano Del Grosso, Luigi Andrea Della Rocca, Gianluca Esposito, Antonio Floro Flores, Alessandro Gazzi, Leandro Greco, Giuseppe Laterza, Simone Lilli, Senad Lulic, Mirko Alberto Magistro, Raffaella Manieri, Roberto Mastrolonardo, Davide Moro, Pino Murgia, Paola Luisa Orlando, Simone Padoin, Marco Parolo, Niccolò Pascali, Gabriele Perico, Marco Pompili, Luca Rigoni, Fabrizio Romondini, Luca Rossettini, Andrea Salvadore, Paolo Sammarco, Mattia Scala, Matteo Scarpa, Guglielmo Stendardo, Christian Terlizzi, Michele Troiano, Fabio Ulderici, Andrea Vezzù, Alberto Villa e Nicola Jane Williams.