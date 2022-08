Andreas Pereira protagonista al Fulham: l'ex Lazio incanta Craven Cottage

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La nuova avventura inglese di Andreas Pereira è iniziata nel migliore dei modi. L'ex calciatore della Lazio passato dal Manchester United al Fulham nel corso dell'estate sembra già aver trovato la sua dimensione a Londra. Il brasiliano è stato tra i protagonisti della vittoria al fotofinish della sua squadra contro il Brentford con l'assist del momentaneo 2-0 per Palhinha. Ma non è tutto. Ha dato inoltre sfoggio delle sue giocate di raffinata tecnica e qualità. All'ombra della Capitale nonostante l'indiscutibile talento non sempre è riuscito a far emergere il proprio estro. Adesso qualcosa è cambiato e a Craven Cottage i tifosi già lo coccolano.