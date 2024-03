Arbitri horror anche in Liga: Gil Manzano fa peggio di Di Bello in Valencia-Real Madrid

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella che si avvia alla conclusione è stata una settimana horror per gli arbitri in Italia ma anche in Spagna. Quanto fatto da Di Bello nella sfida tra Lazio e Milan rimarrà nella storia e lo stesso vale per Gil Manzano protagonista in negativo della tra Valencia e Real Madrid, terminata 2-2.

Il direttore di gara ha infatti fischiato la fine del match nel preciso istante in cui Bellingham stava per colpire a rete di testa segnando il gol del 3-2 che avrebbe consegnato la vittoria ai Blancos. Una decisione, che come accaduto anche dopo la gara dell'Olimpico, ha scatenato un parapiglia finale, l'espulsione proprio di Bellingham e un mare di polemiche.