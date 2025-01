Arresto Nainggolan, il legale: "Radja trova tutto allucinante, sua reputazione danneggiata"

TUTTOmercatoWEB.com

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha sconvolto il mondo del calcio. Radja Nainggolan è stato arrestato e l'accusa per l'ex Roma e Inter è pesantissima: traffico internazionale di droga. Il calciatore è coinvolto in una maxi inchiesta che riguarda l'importazione di cocaina dal Sud America passando per il porto di Anversa.

Nainggolan è stato arrestato nella mattinata di ieri e l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta le parole del suo legale: "Radja è molto colpito da quello che è successo. In passato è già apparso sui media nell’ambito di casi legati al traffico di droga. Questa però è una storia diversa, il mio cliente trova il tutto allucinante. La sua reputazione viene danneggiata. Perché viene collegato al traffico internazionale di droga? È il segreto dell’indagine, non posso dire nulla al riguardo. Di sicuro chiedo rispetto perché anche per un personaggio famoso vale la presunzione di innocenza sino a prova contraria".