Assemblea di Lega, Agnelli: "I titoli si assegnano sul campo". E Lotito risponde...

Clima disteso, quello di ieri durante l’Assemblea di Lega tra il presidente della Lazio Lotito, e il patron della Juve Andrea Agnelli. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono state vagliate nella giornata di ieri varie ipotesi durante la riunione in caso di definitivo stop del campionato. “I titoli si assegnano sul campo, altrimenti non li vogliamo” avrebbe detto Agnelli. “La mia opinione non conta nulla perché in Consiglio Federale dovrò portare la linea dell’Assemblea” avrebbe risposto Lotito. Dopo le polemiche negli scorsi mesi su presunte tensioni tra i due presidenti, ecco che i diretti interessati hanno dimostrato invece una linea comune da seguire in caso di un altro stop del calcio.