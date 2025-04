Atalanta, Gasperini a Sky: "Ci è mancato il gol, abbiamo dato tutto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di SkySport. Queste le sue parole: "I dati parlano chiaro. Oggi i ragazzi hanno fatto una prestazione di assoluto valore ma non è stata supportata dai gol. Non era facile mettere sotto la Lazio, poi abbiamo fatto un brutto errore in difesa. Dobbiamo raccontare ancora una sconfitta, anche se non nello spirito e nel modo in cui abbiamo giocato. È una striscia lunga di non vittorie in casa che ci penalizza, poi come oggi ancora di più. Dobbiamo avere una reazione, quello che non abbiamo fatto dobbiamo farlo nelle prossime partite. Queste gare si possono anche perdere, ora ripartiamo più forti. Il cambio di Lookman? Doveva uscire Ederson, forse non era giornata. Abbiamo fatto un errore noi e non siamo riusciti a intervenire prima che Lookman uscisse".

"Retegui fuori? Non è una novutà. Anche la Lazio ha cambiato tutti gli attaccanti, come le altre squadre. Gli ultimi minuti si utilizzano nel tentativo di approfittare dei difensori stanchi con i giocatori freschi. Con i cinque cambi è quasi sempre così. I calciatori più cambiati sono sempre in attacco. Rinnovo? Nessuno si è mai tirato indietro. Io l'anno scorso il contratto l'ho firmato a metà agosto. Questo è un tentativo di cercare alibi. La squadra oggi ha dato tutto, è giusto anche così".