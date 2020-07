Atalanta, Gasperini: "Secondo posto? Dipende tutto da noi"

Inter, Atalanta e Lazio si contendono il secondo posto in classifica a due giornate dalla fine. Un punto separa le tre squadre e, con l'ultima giornata piena di big match (Napoli - Lazio ed Atalanta - Inter), può succedere di tutto.

Durante la conferenza stampa odierna, Gasperini ci ha tenuto a sottolineare la posizione di favore della sua squadra: "Siamo arrivati alle ultime due giornate e siamo padroni del nostro traguardo finale: vincendole entrambe (Parma e Inter, ndr) saremmo secondi. Stiamo già pensando allo scontro in Champions col PSG, ma il modo migliore per arrivarci è essere concentrati e attenti nel finale di campionato. Il Parma è un’ottima squadra, è stata anche in corsa per l’Europa: l’importante è l’interpretazione delle gare. La condizione crescerà nelle prossime settimane"

SQUALIFICA - Il tecnico della Dea è poi tornato sull'episodio con Mihajlovic che gli è costata la squalifica contro il Milan: "M’è mancato parecchio il campo contro il Milan, anche se avrei da ridire sulle modalità della squalifica: non è stato un episodio giudicato in modo equo. Comunque una gran partita, con un risultato che ci lascia in corsa per il secondo posto".

