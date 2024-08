Atalanta, Gasperini su Zaniolo: "Dopo due mesi siamo fermi al palo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Atalanta fa visita all'Inter nel secondo anticipo della terza giornata di Serie A. In conferenza stampa il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha parlato di calciomercato, lanciando una frecciata a Nicolò Zaniolo, che ha riportato un nuovo problema muscolare e di conseguenza sarà out a San Siro: "Davanti non siamo così tanti, l’infortunio di Zaniolo toglie un elemento. Su di lui speravamo di vincere la scommessa, ma dopo quasi due mesi siamo fermi al palo".