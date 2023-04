Atalanta, Hojlund non ha dubbi sulla Champions: "Spero di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta spazza via la Cremonese e si rilancia in zona Champions. Grande ingresso in campo per Rasmus Hojlund che la decide con un grande assist per Boga. L'attaccante danese ha parlato così nel post partita a DAZN: "Sono molto felice che i tre attaccanti subentrati abbiano fatto così bene, dobbiamo lavorare ancora per salire in classifica e cercare di vincere le gare. Champions? Spero di poter raggiungere quel traguardo il prima possibile, mancano ancora tante gare, vedremo dove arriveremo a fine campionato".