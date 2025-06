Atalanta, Juric si presenta: "Alla Roma ho imparato tanto, ora voglio essere me stesso"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ecco Ivan Juric. Il nuovo tecnico dell'Atalanta, che prende il posto di Gian Piero Gasperini in panchina, si è presentato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Penso ci sia una struttura fantastica, l'Atalanta è un club favoloso, anche vedendo il centro sportivo. Le strutture sono veramente belle, sono molto entusiasta. Sono stati fatti cinque anni alla grande, ne basta uno per abbassarti o per partire all'inizio. Questo è un jolly, perché non ho fatto bene in questa stagione, ora ho una grandissima opportunità di fare grandi cose. Non succede spesso, di solito il percorso è diverso".

"Voglio essere me stesso, quello che sono. Il solito approccio, vedremo come sono i ragazzi, è diventato un grande club, ci sono risultati, molte cose positive. L'eredità di Gasperini? Sinceramente non mi pesa, meglio venire in un ambiente abituato a lavorare bene, questo è così. Ci siamo incrociati stamattina, ha detto che non mi vuole influenzare troppo. Il mio ultimo anno è stato negativo a livello sportivo, ma fantastico a livello di conoscenze, mi sento molto più forte di un anno fa, ho visto la Roma, ho imparato tanto con grandi giocatori. A Southampton ho apprezzato una Premier League favolosa, ho visto cose bellissime, la Premier mi rimane anche il livello dei giocatori. Sono state due esperienze negative, da una parte molto positive per la mia crescita".

