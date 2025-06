Calciomercato Lazio | Tavares scavalcato: l'Al Hilal cambia obiettivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - L'Al Hilal è a caccia di un terzino per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi in vista del Mondiale per Club. La squadra saudita, dopo il tentativo a vuoto per Theo Hernandez che non ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Arabia, nelle scorse ore ha provato a strappare il 'sì' della Lazio avanzando un offerta da circa 25 milioni di euro per Nuno Tavares. Una cifra che, però, come vi abbiamo anticipato, la società biancoceleste non ha ritenuto consona, alzando la richiesta intorno ai 30 milioni di parte fissa più eventuali bonus.

AL HILAL SU ANGELINO - Richiesta considerata eccessivamente elavata dall'Al Hilal che senza spostare lo sguardo dalla Capitale, ha bussato in casa Roma per chiedere la disponibilità per la cessione di Angelino. Secondo quanto riportato, e rilanciato, da Fabrizio Romano, i sauditi avrebbero messo sul piatto 20 milioni di euro trovando la tanto sperata apertura da parte del club giallorosso. La trattativa tra le parti sarebbe attualmente in corso, con Inzaghi che si fa man mano più speranzoso di poter abbracciare il proprio terzino entro il termine della mini-finestra di mercato.

