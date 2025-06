Mandas, parla l'agente: "La scelta della Lazio ha pagato. Mercato? Al momento..."

Mandas si è reso protagonista anche con la Grecia, in occasione della sfida con la Slovacchia. Il portiere della Lazio è in continua crescita e questo non può che rendere orgoglioso anche il suo agente, Diego Tavano, che in un'intervista concessa a TMW ha parlato così del suo assistito: "È bellissimo vederlo in Nazionale. Sabato ha giocato titolare e ha anche parato un rigore. La scelta della Lazio, di dare fiducia ad un talento che stava crescendo in Grecia, ha pagato. Sono contento. Oggi non pensiamo al mercato. Sta consolidando la sua figura".

