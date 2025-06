Calciomercato Lazio | Tavares e non solo: il tavolo parallelo dell'Al-Hilal porta sempre nella Capitale

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Tornano a suonare le sirene arabe in casa Roma, questa volta però per Angeliño. Nella notte, si legge sulla Gazzetta dello Sport, si sarebbe intensificata la pressione dell’Al-Hilal sul giallorosso. L’interesse su di lui sarebbe diventato concreto dopo l’ennesima frenata di Theo Hernandez, lo spagnolo era la seconda scelta di Inzaghi insieme a Tavares.

L’offerta messa sul piatto si aggirerebbe intorno ai 10milioni di euro netti a stagione, il triplo del suo attuale stipendio alla Roma. Il giocatore ha aperto al trasferimento, ma c'è da convincere la la società e gli arabi avrebbero provato a farlo proponendo 25milioni di euro per il suo cartellino. Situazione che coinvolge i biancocelesti dal momento che l'Al-Hilal si sarebbe fatto avanti anche per il terzino portoghese, ma la proposta non ha soddisfatto Lotito e Fabiani in termini di formula. Col Mondiale per Club alle porte, la società proverà a prendere uno dei due andando incontro alle richieste dei club.

