Calciomercato Lazio | Diverse big su Gila: Sarri l'arma in più per trattenerlo

RASSEGNA STAMPA - L'ultima stagione è stata quella della consacrazione definitiva di Mario Gila. A suon di ottime prestazioni, l'ex Real Madrid ha dimostrato tutte le sue qualità e la sua affidabilità, imponendosi a vero e proprio leader del reparto arretrato biancoceleste. Lo spagnolo è senza dubbio il pezzo più pregiato della rosa della Lazio, quello da cui si potrebbe monetizzare di più e che è finito nella lista dei desideri di molti top club in giro per l'Europa.

Arrivato nella capitale nel 2022, dopo un inizio a dir poco complicato sotto la guida di Sarri, fu proprio con il tecnico toscano che mise in mostra per la prima volta quelle che erano le sue caratteristiche, scalando, passo dopo passo, le gerarchie della difesa. Come riferito da Il Messaggero, Gila stima molto Sarri ed è convinto che con il suo ritorno possa fare ancora un ultimo step di crescita, quello che forse gli manca per essere a tutti gli effetti un top del ruolo. L'interesse di squadre come Chelsea, PSG, Tottenham e Real Madrid difficilmente potrebbe lasciare qualcuno indifferente, ma con il Comandante in panchina la permanenza del classe 2000 non è un miraggio.

