Calciomercato Lazio | Castellanos, arrivate due offerte: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Taty Castellanos è uno di quei nomi che andranno seguiti con particolare attenzione quest'estate. L'attaccante argentino sotto la guida di Baroni ha dimostrato di essere un centravanti di ottimo livello per i gol segnati, ma soprattutto per la capacità di dialogare con la squadra e di aprire spazi per i compagni. Caratteristiche queste che potrebbero facilitarlo nell'era 'Sarri 2.0', rendendo centrale nel progetto del tecnico toscano.

ARABIA E AMERICA - Ma come spesso avviene, quando si è reduci da stagioni positive, il calciomercato è sempre pronto a riservare qualcosa e il discorso vale anche per lo stesso Castellanos. Secondo quanto riporta Repubblica, infatti, l'attaccante argentino sarebbe finito nel mirino di molti club e non solo europei. A essersi fatti avanti nelle ultime ore sarebbero state alcune squadre originarie dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti (Chicago Fire) che nelle ultime ore sarebbero arrivate a recapitare addirittura un'offerta di contratto.

LA PREMIER LEAGUE - Offerte che, però, Castellanos sarebbe orientato a rifiutare. Dopo tanti anni in MLS, oggi Taty si sta godendo la propria esperienza in Europa, in procinto di iniziare la sua quarta stagione nel Vecchio Continente. Motivo per cui se dovesse andar via sarebbe solo club e campionati più blasonati come la Premier League, dove non mancano club interessati.

Pubblicato l'08/06