Calciomercato Lazio | Fazzini, una nuova (vecchia) occasione: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio di Sarri avrà bisogno di un centrocampo folto e completo. Nella sessione estiva di calciomercato il tecnico toscano ha chiesto alla dirigenza l'arrivo di una mezz'ala di qualità. Rovella e Guendouzi saranno preziosi, ma nelle loro corde non hanno le giocate e i gol che pretende Sarri dal suo terzo centrocampista. Basti pensare alla scorsa stagione e al fatto che tra i due mediani solo il francese è riuscito a gonfiare la rete in un'occasione. Troppo poco, soprattutto se i gol non sono arrivati dai compagni di reparto. Solo Dele-Bashiru è riuscito a trovarli con maggiore continuità, ma spesso muovendosi nel ruolo di trequartista. Sarri si aspetta quindi l'arrivo di un centrocampista che aggiunga qualità e fantasia al reparto, un giocatore sul quale concentrare le manovre offensive.

JACOPO FAZZINI - Il nome che sta circolando tra gli uffici di Formello non è nuovo in casa Lazio, anzi. Già vicino a gennaio, Jacopo Fazzini è un profilo che può tornare di moda perché possiede tutte le caratteristiche richieste da Sarri e rientrerebbe a pieno nel progetto giovani avviato dalla società. Secondo quanto riporta Il Messaggero, la Lazio sarebbe pronta a muoversi in anticipo per evitare la concorrenza. Il tempo rischia, infatti, non essere amico dei biancocelesti, soprattutto qualora Fazzini dovesse far bene nell'Europeo U-21, in programma dall'11 al 28 giugno in Slovacchia.

VALUTAZIONE E CONCORRENZA - La sua valutazione sarebbe intorno ai 10 milioni di euro. La retrocessione in Serie B dell'Empoli costringerà il presidente Corsi a rivedere le proprie pretese sul calciatore, arrivato al momento dei saluti dopo aver tentativo di salvare il club con un finale di stagione da 4 gol e 1 assist. Il numero 10 azzurro è ormai alla porta, ha la valigia pronta e verrebbe volentieri alla Lazio, ma attenzione all'inserimento del Torino. Come già avvenuto per Casadei, il club Granata vorrebbe replicare lo scherzetto a una Lazio che, si spera, abbia imparato la lezione.

