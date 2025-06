Calciomercato Lazio | Vecino, il rinnovo non arriva. Ma può restare in Italia...

CALCIOMERCATO LAZIO - Archiviata la scelta del nuovo allenatore, dato il bentornato a Maurizio Sarri e concluso il primo incontro ufficiale a Formello per programmare il futuro: ora per la Lazio è arrivato il momento di pensare ai rinnovi del contratto. Il primo obiettivo è cercare di risolvere le situazioni legate ai giocatori in scadenza a giugno. C'è Pedro, il giocatore più prolifico dell'ultima stagione, che continuerebbe a lavorare sotto Sarri, ma c'è anche Matias Vecino, altro uomo fidato del Comandante, ma decisamente più lontano dalla permanenza rispetto all'iberico.

TRE SQUADRE SU VECINO - Il silenzio degli scorsi giorni sul suo futuro, infatti, è stato motivi di riflessione per il centrocampista, rimasto stupito dall'assenza di offerte da parte della Lazio. A 21 giorni dalla scadenza ufficiale del suo contratto, tra le parti non ci sarebbe stato ancora nessun contatto per discutere di un nuovo prolungamento, motivo per cui lo stesso Vecino avrebbe iniziato a guardarsi intorno e valutare alcune piste alternative a quella romana. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, Benfica, Como e Betis Siviglia rischiano a breve di diventare la priorità del centrocampista uruguaiano se il silenzio dalle parti di Formello non dovesse interrompersi.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.