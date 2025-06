Calciomercato Lazio | Occasione Noslin: Baroni lo rivuole al Torino

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Con l'arrivo di Marco Baroni in panchina, il Torino è pronto ad intervenire sul mercato per regalare al tecnico nuove soluzioni offensive. Il 4-2-3-1, modulo preferito dall'ex Lazio, richiede ai granata almeno tre innesti per la rosa attuale, sia per potenziare l'attacco titolare sia per avere dei ricambi di livello in panchina. Secondo Tuttosport, tra i profli sondati dal Toro ci sarebbe anche quello di Tijjani Noslin, giocatore al servizio di Baroni già in biancoceleste e al Verona.

Fu proprio l'attuale tecnico del Torino a volere l'olandese alla Lazio, portando la società a sborsare ben 16 milioni di euro per assicurarselo. Dopo un'annata sottotono e l'arrivo di Sarri, Noslin è finito nella lista dei possibili partenti, ma il club capitolino non vuole rischiare di fare una minusvalenza. L'interesse dei granata per il ragazzo è concreto e si potrebbe intavolare una trattativa per un prestito con diritto di riscatto. Starà ai due club provare a trovare una soluzione che faccia felici tutte le parti.

Pubblicato l'08/06