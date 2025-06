Lazio, gerarchie azzerate in porta: Mandas e Provedel si giocano il posto

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Gerarchie tutte da riscrivere in porta. Se con Baroni Christos Mandas aveva scalzato Provedel, imponendosi come titolare a difesa della porta biancoceleste, il ritorno di Sarri in panchina può mettere di nuovo tutto in discussione. Gli ultimi mesi del portiere greco sono andati sempre in crescendo. Dalla titolarità guadagnata alla Lazio alle prime partite giocate con la Grecia, passando per il prolungamento di contratto fino al 2029 con adeguamento, una scelta simbolica anche in vista del futuro. Tutto sembrava andare verso una conferma della fiducia a Mandas, che ora potrebbe non essere così scontata.

Secondo il Corriere dello Sport, la corsa per il ruolo di numero uno biancoceleste potrebbe partire già dal ritiro di Formello. Provedel era stato un titolare inamovibile nelle due annate con Sarri e difficilmente il tecnico lo metterà da parte a priori, senza prima dargli una possibilità. Le prime amichevoli estive potrebbero dare le prime indicazioni riguardo la scelta del Comandante, ma la sensazione è che, mercato permettendo, sarà il campo a decidere chi sarà meritevole della maglia da titolare.

