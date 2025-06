Italia, Sacchi: "Nazionale in crisi? Non può essere sempre colpa dell'allenatore"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Chiara Biondini

Sono ore delicatissime quella che sta vivendo l'Italia. Il ko maturato contro la Norvegia ha di fatto cambiato gli equilibri: il presidente Gravina ha deciso di esonerare Spalletti che, dopo la sfida contro la Moldavia, non sarà quindi più il ct azzurro.

Sul tema ecco il pensiero di Arrigo Sacchi raggiunto dai microfoni de Il Corriere dello Sport: "C'è materia per scrivere un romanzo, che per adesso, purtroppo, non sarebbe a lieto fine. Mi è difficile commentare la decisione di mandare via Spalletti. Lo ritengo un ottimo allenatore, e non cambio idea soltanto perché alla guida dell'Italia non ha incantato".

"A Oslo però ha presentato una squadra senza carattere, senza grinta, molle, apatica, senza idee. Ma resto convinto che in Italia si debba fare un salto culturale per avere una Nazionale di alto livello. Se non siamo andati per due volte consecutive al Mondiale e adesso rischiamo di non andarci per la terza volta, ci saranno ragioni profonde, no? Sempre responsabilità dei commissari tecnici, o forse bisogna rivedere qualcosa nell'organizzazione generale del calcio italiano?".

