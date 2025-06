Udinese, Lovric è sicuro e avvisa la Lazio: "Ci siamo anche noi!"

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della vittoria della Slovenia contro il Lussemburgo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il centrocampista Sandi Lovric, che ha detto la sua sulla corsa europea della prossima stagione, inserendoci anche l'Udinese:

"Il nostro crollo è difficile da spiegare. Penso che abbiamo fatto tanti punti e dei passi avanti importanti quest’anno. Purtroppo alla fine non siamo riusciti a mettere la qualità che volevamo in campo. Però è da queste piccole cose che s’impara e noi proveremo a migliorare. Per la prossima stagione sarà importante chiudere meglio il campionato".



CORSA ALL'EUROPA - "Io penso che possiamo farcela. Sicuramente il club deve fare il salto di qualità e su questo ci sono pochi dubbi. Noi in questi anni abbiamo dimostrato che possiamo competere con tutti e vincere anche contro le big della Serie A. In Italia però non è facile perché ci sono tanti club che puntano all’Europa. Sarà difficile arrivare tra le prime sette, ma se alziamo il livello generale tutto diventa possibile".

