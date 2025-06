Lazio, è Isaksen-mania: Hojlund ed Eriksen esaltano il danese

TUTTOmercatoWEB.com

Il 2025 è l'anno di Gustav Isaksen. Dopo l'exploit con la Lazio, anche in nazionale sta dimostrando il suo valore. Spesso risulta decisivo ed entra nel tabellino dei marcatori. Come contro l'Irlanda del Nord in amichevole, quando ha segnato il gol el pareggio con un gran tiro da fuori area. La Lazio se lo gode, in Danimarca lo esaltano.

Dopo le parole al miele del suo ct Riemer e di Norgaard, anche Christian Eriksen, ex centrocampista dell'Inter, si è espresso sul compagno di squadra: "Con la sua abilità nell'uno contro uno riesce a creare qualcosa che da tempo non avevamo in nazionale, perché spesso supera l'avversario e si crea un vantaggio. Ha molta grinta e riesce a superare l'avversario quasi ogni volta. È un piacere giocare con lui".

I complimenti non sono finiti qui. Anche Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United, si è unito al coro: "Isaksen è un ottimo calciatore, e lo abbiamo visto di nuovo contro l'Irlanda del Nord. Sta attraversando un ottimo periodo, e si tratta solo di continuare a dargli la palla, perché in questo momento le cose gli vanno bene".

Da una squadra, all'altra. Michael O'Neill, commissario tecnico dell'Irlanda del Nord, era soddisfatto di come la sua selezione avesse difeso nel primo tempo. Ma poi è arrivato Isaksen e ha rovinato tutto: "È stato un gol davvero spettacolare, quello che ha garantito il pareggio della Danimarca poco prima dell'intervallo. È difficile tenere il passo con un individualista di talento come Gustav Isaksen. La sua qualità si vedeva ogni volta sulla fascia, ed è uno di quei giocatori che possono ribaltare una partita per la sua squadra".

