Lazio, riflessioni in corso su Castellanos: con l'offerta giusta può partire

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Con il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, una delle garanzie date dalla società è stata quella di non cedere i pezzi pregiati presenti in rosa. Se le offerte per Gila e Tavares fin qui sono state tutte respinte, su Castellanos il club vuole fare una riflessione accurata. Arrivato nella Capitale per 15 milioni più 4 di bonus, il Taty viene ora valutato dai biancocelesti non meno di 40 milioni di euro, cifra che, se venisse offerta, potrebbe far vacillare la dirigenza. Secondo il Corriere dello Sport, dunque, se da campionati come Premier League, Liga e Mls dovessero arrivare proposte all'altezza, la Lazio potrebbe seriamente valutare una cessione del centravanti argentino.

Avendolo già allenato in biancoceleste, Sarri conosce già Castellanos e lo apprezza, ma vuole un centravanti che garantisca più gol e una maggiore continuità di rendimento. In caso di addio dell'ex Girona, oltre a valutare Dia, bisognerà vedere se il tecnico toscano preferirà adoperare un centravanti più leggero o uno più classico, agendo di conseguenza sul mercato. I nomi che circolano sono quelli già noti di Ioannidis, Durosinmi e Pio Esposito, ai quali si sono aggiunti Pinamonti e Kvistgarden del Brondby. Sarri e il ds Fabiani si aggiorneranno già in settimana sul da farsi, ma la linea della società è chiara: senza un'uscita non arriverà nessun nuovo giocatore.

