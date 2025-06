Calciomercato Lazio | Marusic tra rinnovo e addio: una big su di lui

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Adam Marusic è davanti a un bivio: restare alla Lazio o salutarla dopo 8 anni. Il contratto in scadenza pone un'incognita sul suo futuro, nonostante le trattative avviate da tempo per il prolungamento del contratto e l'opzione di rinnovo annuale presente nella clausola. La richiesta di adeguamento del contratto fatta dal suo entourage non convincerebbe la società biancoceleste, orientata, a una ventina di giorni dalla sua scadenza, a ridurre o al massimo mantenere l'ingaggio attuale che il terzino montenegrino percepisce.

DISTANZA PERIL RINNOVO - Una distanza che, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, rischia di portare alla separazione tra le parti. Il classe 1992 dopo 8 stagioni potrebbe lasciare la Capitale, costringendo la Lazio a guardarsi intorno per individuare un'alternativa o approfondire le valutazioni su quella già presente in casa e che porta il nome di Romano Floriani Mussolini, reduce dal prestito alla Juve Stabia.

FIORENTINA SU MARUSIC - Per quel che concerne Marusic, la permanenza in Italia potrebbe essere un'opzione più che valida. Stando a quanto scrive il quotidiano, infatti, ad aver messo gli occhi su di lui sarebbe la Fiorentina, diretta concorrente all'Europa dei biancocelesti, che starebbe pensando al numero 77 per rinforzare la propria fascia destra con un'alternativa valida, e più difensiva, a Dodò.

