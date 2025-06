Ex Lazio | Immobile, futuro incerto al Besiktas: il club valuta l'addio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È tempo di pianificare la prossima stagione e gran parte della programmazione avverrà in base al mercato. Così come la Lazio e gli altri club, anche il Besiktas sta studiando la propria strategia per rinforzare la rosa e uno dei reparti da rinnovare è l’attacco. Non basta Ciro Immobile ai bianconeri, il presidente Serdal Adali e il suo staff sono alla ricerca di un nuovo profilo.

Situazione che vede in bilico il futuro dell’ex Lazio. La dirigenza del club, si legge su Hurriyet, avrebbe presentato un’offerta all’attaccante in cui verrebbe ritoccato lo stipendio. Il trentacinquenne ora guadagna sei milioni di euro e dovrebbe scendere a 3, una proposta che non ha né accettato né rifiutato e per questo la società turca si starebbe preparando anche a discutere la risoluzione del contratto qualora Immobile non dovesse acconsentire.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE