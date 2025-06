Lazio, la società blinda Rovella: chi lo vuole deve pagare la clausola

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio leva dal mercato Nicolò Rovella. Il presidente è stato chiaro, l'azzurro non è in vendita. Come riporta il Corriere dello Sport, se un club lo vuole è obbligato a pagare la clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Ne sono cambiate di cose dal suo arrivo: prima si divideva il posto con Cataldi, poi l'exploit graduale grazie a ottime prestazioni. Ora il tecnico toscano si troverà davanti un giocatore ancora più maturo e cresciuto sul piano tecnico.

Sarri lo apprezza, la tifoseria ancora di più. Ha dichiarato in più occasioni il suo amore per la Lazio, lui da Roma non ha alcuna intenzione di muoversi. In un centrocampo con dei quesiti da risolvere, lui è forse l'unica certezza. Vecino è in scadenza ed è cercato da molti club, è probabile che non rinnoverà. Dele-Bashiru deve essere testato da Sarri, così come Belahyane che sarà insediato dal possibile ritorno dal prestito di Cataldi. Guendouzi è un punto interrogativo, Sarri vorrebbe ripartire da lui ma il francese è deluso dalla mancata qualificazione in Europa. Ha una clausola da 50 milioni anche lui.

