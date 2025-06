Calciomercato Lazio | Priorità mezzala sinistra: spunta un talento russo

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato estivo entra nel vivo e la Lazio continua a valutare profili utili per rinforzare il centrocampo a disposizione di Maurizio Sarri. Tra le varie proposte arrivate in questi giorni a Formello, spunta anche un nome nuovo: Nikita Krivtsov, centrocampista classe 2002 in forza al Krasnodar.Il giocatore russo è stato offerto alla società biancoceleste come possibile alternativa a Jacopo Fazzini e Giovanni Fabbian. Soprattutto l'empolese è uno dei giocatori maggiormente attenzionati dalla dirigenza laziale, piace molto a Sarri, può partire per una cifra vicina che si aggira intorno agli 8-9 milioni di euro. Fazzini piace anche al Torino di Baroni. Krivtsov rappresenterebbe un’opzione diversa: meno conosciuto ma con buone potenzialità, ha messo in mostra qualità interessanti nel campionato russo. Il suo cartellino è valutato intorno ai 5 milioni di euro, cifra che lo rende un profilo appetibile anche in un'ottica di investimento a medio termine.

Nel sistema di Sarri, Krivtsov potrebbe agire da mezzala sinistra, ruolo per il quale la Lazio cerca un giocatore dinamico, con buona tecnica e capacità di inserimento. Nella stagione 24/25 ha messo insieme 38 presenze e sei gol, due invece le marcature nelle tre apparizioni con la nazionale russa. Il problema potrebbe essere rappresentato proprio dal dover trattare con un club russo, vista la situazione geopolitica conseguente all'invasione dell'Ucraina. Al momento si tratta soltanto di un nome sul taccuino, ma non è escluso che la dirigenza possa approfondire la pista nelle prossime settimane, soprattutto se dovessero complicarsi altre operazioni.

