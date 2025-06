Calciomercato Lazio | Provedel torna da Baroni? Il punto sul Torino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Porta girevole al Torino. L'intreccio tra Maignan, il Milan e Milinkovic-Savic porta il club granata a tutelarsi sul mercato. In caso di cessione del francese, infatti, i rossoneri potrebbero puntare sul serbo (ma interessa anche Svilar della Roma). Il dt Vagnati, a questo punto, sta valutando alcuni portieri come possibili sostituti. La prima scelta è Caprile, di proprietà del Napoli ma per cui il Cagliari ha un diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro (e lo potrebbe rivendere a circa 13/15 milioni).

In lista ci sono anche Montipò del Verona, Jardim del Vasco da Gama e Provedel della Lazio. Difficile però che quest'ultimo possa riunirsi al suo ex tecnico Marco Baroni, con cui ha perso il posto tra i pali nella Capitale a favore di Mandas, come riportato da Tuttosport. Il suo profilo, quindi, resta defilato: il primo obiettivo è senza dubbio Caprile.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.