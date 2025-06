Lazio, Marusic ancora out: nemmeno in panchina per Montenegro - Armenia

TUTTOmercatoWEB.com

Due partite di fila saltate con la sua Nazionale. Dopo la Repubblica Ceca, anche l'Armenia: Adam Marusic non risulta in panchina per l'amichevole del Montenegro in programma questa sera. Era già successo venerdì, quando anche in quel caso non aveva preso parte alla sfida. Per lui è ufficialmente terminata la stagione.

