Italia, Donnarumma: "Abbiamo sbagliato atteggiamento. Spalletti? Un dispiacere enorme"

Gianluigi Donnarumma, in qualità di capitano, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la sfida con la Moldavia per commentare il momento della Nazionale: “Non sono stati giorni facili, la verità è che il mister si meritava di finire con una vittoria. È un dispiacere enorme sapere che non sarà più il nostro allenatore, potevamo fare di più e nell’ultimo periodo abbiamo sbagliato l’atteggiamento che secondo me con la maglia azzurra non può mai mancare. Col mister si è creato un rapporto che va oltre il calcio, sono stati momenti difficili anche per lui e abbiamo cercato di preparare al meglio questa partita e ci ha dato tutto, a testimonianza che è una grande persona”.

“Dopo l’Europeo eravamo in un momento forte ma non siamo riusciti a ingranare e a trovare l’equilibrio, dispiace per il mancato atteggiamento in partite importanti e ci prendiamo la responsabilità per quello che sta succedendo. Non so chi verrà adesso, ma sono fiducioso. Ho visto i nomi e sono allenatori che oltre a essere professionisti sono grandi persone. Se sarò il capitano? Deciderà l’allenatore, darò sempre il massimo finché indosserò questa maglia”.

