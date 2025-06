RIVIVI LA DIRETTA - Italia - Moldavia 2-0: Spalletti chiude con un successo

TUTTOmercatoWEB.com

Qual. Mondiali 2026, Girone I Quarta giornata

Lunedì 9 giugno 2025, ore 20:45

Mapei Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia

ITALIA-MOLDAVIA 2-0 (40' Raspadori, 50' Cambiaso)

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri (83' Coppola); Cambiaso, Frattesi, Ricci (45' Barella), Tonali, Dimarco (45' Orsolini); Raspadori (76' Maldini), Retegui (71' Lucca). A disp.: Meret, Carnesecchi, Rovella, Gatti, Udogie, Casadei, Rugani. Ct: Spalletti.

Moldavia (5-4-1): Avram; Platica, Baboglo, Mudrac, Dumbravanu, Reabciuk; Caimacov (65' Stina), Ionita (72' Dros), Bodisteanu (58' Motpan), Postolachi (65' Perciun); Nicolaescu (72' Damascan). A disp.: Straistari, Cojuhar, Bors, Posmac, Motoc, Stefan, Bitca. Ct: Clescenco.

Arbitro: Urs Schnyder (SWE)

NOTE

Ammoniti: Nicolaescu (M), Frattesi (I).

SECONDO TEMPO

96' Triplice fischio di Schnyder. L'Italia batte la Moldavia per 2-0 con le reti di Raspadori e Cambiaso.

93' Erroraccio di Donnarumma che consegna il pallone a Stina che, per fortuna, non impatta bene.

92' Conclusione dalal distanza di Dros, tutto facile per Donnarumma.

90' Sei minuti di recupero al termine della gara.

88' Italia ancora in avanti, bello il passaggio di Lucca a Orsolini murato dal portiere della Moldavia.

85' Colpo di testa di Motpan, la blocca Donnarumma.

84' Primo ammonito anche per l'Italia: giallo per Frattesi per il fallo su Stina.

83' Nuovo cambio per gli azzurri, fuori Ranieri causa infortunio e dentro Coppola.

78' Ancora Platica che questa volta ci prova di sinistro ma non inquadra la porta.

76' Altro cambio per l'Italia: esce l'autore della prima rete Raspadori per Daniel Maldini.

75' Platica tenta la conclusione, palla ampiamente fuori.

72' Cambi anche per la Moldavia: esce Nicolaescu per Damascan, fuori anche Ionita per Dros.

71' Cambio per l'Italia: esce Retegui per Lucca.

70' Giallo per Nicolaescu per il fallo commesso su Di Lorenzo.

65' Doppio cambio per la Moldavia: fuori Caimacov dentro Stina e Postolachi per Perciun.

63' Conclusione dalla distanza di Tonali, respinge con i pugni Avram.

58' Primo cambio anche per la Moldavia: fuori Bodisteanu dentro Motpan.

56' Retegui tenta la girata, pallone deviato in corner dalla difesa della Moldavia.

54' Anche la Moldavia si riaffaccia in area di rigore dell'Italia, Postolachi tenta la conclusione ma non inquadra la porta.

50' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL! Raddoppio dell'Italia! Bella giocata di Orsolini con Cambiaso che mette dentro di destro.

48' Italia subito in avanti alla ricerca della rete del raddoppio.

45' Doppio cambio per gli azzurri: dentro Orsolini per Dimarco e Barella per Ricci.

PRIMO TEMPO

46' Duplice fischio di Schnyder, si chiude con il vantaggio azzurro la sfida del Mapei Stadium.

45' Un minuto di recupero alla fine del primo tempo.

43' Doppia clamorosa occasione per la Moldavia: prima Reabciuk murato da Donnarumma, poi il tiro di Ionita esce di un soffio.

42' Moldavia subito pericolosa con Nicolaescu, palla deviata in corner.

40' GOOOOOOOOLLLLLLLLL! Raspadori porta in vantaggio gli azzurri con un destro che non lascia scampo a Avram.

38' Ancora un'altra conclusione degli azzurri, questa volta è Retegui a calciare senza però trovare lo specchio della porta.

36' Accelerata di Dimarco che calcia sul primo palo, solo esterno della rete per lui.

32' Occasione per l'Italia con Retegui, la fa sua Avram.

28' Ammonito per protesta il ct della Moldavia Clescenco.

28' Nicolaescu tenta la conclusione, tiro potente ma impreciso.

27' Protesta la Moldavia per un contatto in area di Dimarco su Caimacov, Schnyder lascia proseguire.

26' Azione insistita dell'Italia che però non riesce a scardinare la difesa della Moldavia.

20' Ancora Italia in pressing, buon intervento di Baboglo che blocca Retegui.

17' Azzurri a un passo dal vantaggio. Traversa degli azzurri colpita da Ranieri.

14' Tonali tenta la clonclusione, pallone alto.

12' Reazione dell'Italia che si rende pericolosa con Frattesi, corner per gli azzurri.

11' Rete annullata a Nicolaescu per posizione di fuorigioco.

10' Vantaggio della Moldavia, Nicolaescu con un colpo di testa porta in vantaggio gli ospiti.

7' Prima azione dell'Italia con Raspadori che alla fine viene murato dalla difesa della Moldavia.

2' Moldavia subito aggressiva con la nazionale di Clescenco che conquista il primo corner del match.

1' Si parte! Inizia la sfida tra Italia e Moldavia.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Italia-Moldavia, gara valida per la quarta giornata del Girone I delle Qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. A Reggio Emilia gli azzurri devono rialzare la testa dopo il brutto ko marturato in Norvegia che ha portato all'esonero di Spalletti che sarà comunque in panchina per l'ultimo match.