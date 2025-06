Calciomercato Lazio | Isaksen e Tchaouna, si sceglie il futuro delle ali: il punto

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Work in progress. È una Lazio in costruzione tra valutazioni, riflessioni e colloqui continui, come quello avuto tra Lotito e Fabiani, con Sarri collegato, a Formello. Tra i tanti temi si è affrontato anche il discorso relativo agli esterni d'attacco, parlando in particolare del futuro di Tchaouna e Isaksen.

Sul francese, attualmente impegnato nell'Europeo U21, è forte l'interesse del Psv Eindovhen. Già a gennaio era stato fatto un tentativo, rispedito però al mittente. Ora gli olandesi sono tornati all'assalto e sperano di convincere la Lazio con la formula di un prestito oneroso con obbligo di riscatto (fissato circa a 15 milioni di euro). La società biancoceleste, però, dopo il summit di oggi, non sembra così sicura di lasciar partire l'ex Salernitana: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Lotito e Fabiani sono convinti che possa esplodere con Sarri in panchina.

Diverso, invece, il discorso per Isaksen. Punto fermo della sua Nazionale, ma in bilico alla Lazio: in estate, se dovesse arrivare l'offerta giusta, può partire. A quel punto la società si fionderebbe sul mercato per trovare il suo sostituto sulla destra, come per gli altri 'pezzi pregiati'.

