Calciomercato Lazio | Vecino, rinnovo o addio? Gli scenari dopo il summit

CALCIOMERCATO LAZIO - Il summit andato in scena a Formello tra Lotito e Fabiani, con Sarri collegato in call, non ha portato schiarite sul futuro di Matias Vecino. L'uruguaiano sembra destinato a lasciare Formello dopo tre anni, era arrivato nell'estate del 2022, proprio su indicazione di Sarri, s'era rivelato un jolly prezioso. Quest'anno ha pagato un grave infortunio muscolare, è rimasto fuori tre mesi, ha faticato a ritrovare la condizione, è andato in difficoltà, s'era ripreso solo nelle ultime gare, sembrava potesse rimanere. La Lazio però sta valutando, per ora non ci sono stati contatti con l'agente del giocatore, a tre settimane dalla scadenza però l'addio diventa una possibilità sempre più concreta. Vecino guadagna 2 milioni netti, si stanno facendo riflessioni anche in questo senso, al suo posto può arrivare un giocatore più giovane, con caratteristiche diverse, come può essere Fazzini. Su Vecino c'è forte il Betis, occhio anche al Benfica. Il futuro dell'ex Inter è un'incognita, la Lazio tergiversa, la separazione è più vicina.

