Calciomercato Lazio | Pedro, avanti insieme: ecco la firma sul rinnovo

CALCIOMERCATO LAZIO - Il silenzio calato nelle ultime settimane aveva fatto sorgere qualche timore, perché fare a meno di uno così sembra quasi impossibile. L'incontro andato in scena a Formello stasera ha certificato quanto si aspettavano tutti: Pedro rimane a Roma, sarà ancora uno dei riferimenti tecnici e carismatici della Lazio. La firma è attesa nella giornata di martedì, il canario si legherà al club biancoceleste per un altro anno, possibile anche l'inserimento di un opzione per la stagione successiva. Pedrito vedrà confermato il proprio ingaggio. Tutte le componenti del club sono concordi, difficile fare a meno di Pedro, necessario avere un giocatore del genere in rosa. Del resto l'ex Chelsea viene da una stagione super, conclusa con 14 gol e 5 assist in 44 presenze. La Lazio riparte da Pedro, perché un campione così è necessario tenerlo in rosa se si vuole ambire a traguardi importanti nella prossima stagione. Sarri ha dato l'ok, c'erano pochi dubbi. Pedro firma, la Lazio si coccola il suo campione.

