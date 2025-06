Italia, Orsolini: "L'esonero di Spalletti ci ha destabilizzato, una sconfitta per tutti"

TUTTOmercatoWEB.com

“Personalmente sono entrato cercando did are una spinta un po’ più offensiva dopo un primo tempo non bellissimo, ci siamo riusciti poi nel finale abbiamo rischiato qualcosina. Dobbiamo lavorare su questi dettagli. Era importante vincere perché dopo la disfatta di Oslo si è parlato tanto, c’è stato casino a livello mediatico e l’esonero del mister ha destabilizzato l’ambiente. Volevamo salutarlo con una vittoria che potesse riaccendere anche la speranza”, ha parlato così Riccardo Orsolini ai microfoni di Rai Sport dopo la sfida con la Moldavia.

L'attaccante del Bologna, soffermandosi sull'esonero di Spalletti, ha raccontato come la squadra ha vissuto questi giorni dopo la notizia: “Come abbiamo vissuto l’addio? Strano, perché ci è stato comunicato prima di una partita e della conferenza stampa. Siamo rimasti basiti, si viene a destabilizzare l’ambiente ma siamo professionisti e rappresentare la nostra nazione al meglio e andando al Mondiale. Spalletti ha pagato il conto per tutti? È una sconfitta per tutti, è chiaro che l’allenatore è uno dei primi che paga per tutti. Si può solo sperare nel futuro e cercare di ripartire, bisognerà ripartire e non sta a me dire da cosa”.

