Italia, Spalletti: "Non ho saputo fare la differenza". E sulle scelte...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia batte la Moldavia 2 a 0, ma la prestazione degli azzurri è tutt'altro che brillante. Al termine dell'incontro, dopo aver vissuto la sua ultima gara da ct della Nazionale, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Queste le sensazioni a caldo: "Abbiamo fatto fatica anche stasera, però ci sono troppe componenti e poi si è confermato quello che si era un po’ visto. Ho mantenuto questo gruppo, ma l’ho trovato affaticato per questo fine campionato e forse andare a cercare qualcuno che stava meglio potevamo avere una risposta diversa. Una delle più grandi difficoltà è andare a giocare a Oslo in questo momento qui, anche li ha influito. Vinci una partita come oggi anche se risicata, ma torni a settembre con una condizione diversa. Quando uno fa l’allenatore della Nazionale non può avere alibi perché i giocatori li sceglie lui, deve prendere persone che stanno bene e io ero convinto che loro stessero bene. È un carico addizionale di fatica".

“Che Nazionale lascio? Diventa facile, uno prende e fa quello che gli pare. È da vedere chi sceglie, sicuramente non lasciamo un grandissimo entusiasmo. Il pubblico stasera si è sentito, i giocatori devono fare la differenza così come l’allenatore e purtroppo io non l’ho fatta”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE