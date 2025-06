Italia, Raspadori: "È un momento difficile, siamo consapevoli. E Spalletti..."

TUTTOmercatoWEB.com

Raspadori è stato uno dei protagonisti della sfida contro la Moldavia, suo il primo gol che ha portato in vantaggio gli azzurri, e intervenuto ai microfoni di Rai Sport ha commentato così la prestazione della squadra e il momento che sta vivendo: "Ci potevamo spettare qualche gol in più, sono partite che possono sembrare facili ma non è così. Sappiamo che la qualità per poter fare di più c’è, però non credo sia cosi scontato giocare contro queste squadre e fare 5/6 gol. Sappiamo che siamo l’Italia e che la maglia che indossiamo ci chiede di più”.

“Non è che non giochiamo con la maglia cucita addosso, sicuramente è un momento di difficoltà e non stiamo mettendo in campo il nostro valore. Siamo consapevoli e non siamo felici, mi dispiace tantissimo per il mister e per lo staff. Trovare persone che riescono a mettere dei valori avanti al calcio, in questo mondo, non è facile. Non c’è una sola motivazione, siamo consapevoli che in campo scendiamo noi. Non siamo al meglio dal punto di vista fisico, ma ci prendiamo le nostre responsabilità e non possiamo pensare che quello che stiamo facendo basti. La stanchezza c’è per tutti, non solo per noi italiani. Noi sappiamo che anche da stanchi portiamo una maglia che onorata”.

