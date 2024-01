Atalanta - Lazio, attenzione ai cartellini: in quattro a rischio squalifica

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle spalle il pareggio con il Napoli. La Lazio è chiamata subito a un'altra sfida importantissima per la corsa Champions nella gara contro l'Atalanta in programma domenica 4 febbraio alle 18.00. Una sfida cruciale per il cammino dei biancocelesti che dovranno però stare molto attenti ai cartellini.

Mister Sarri potrà contare sul ritorno di Immobile e Zaccagni ma dovrà fare ameno di Cataldi, squalificato. Non solo, sono ben quattro i giocatori in diffida, Pellegrini, Romagnoli, Rovella e Vecino, che in caso di giallo salterebbero la sfida contro il Cagliari in programma sabato 10 febbraio alle 15.00.